Tennisens skilda världar: Kamp för överlevnad

Foto: Dita Alangkara/AP/TT

Samtidigt som tennisstjärnorna Novak Djokovic och Roger Federer skänker tiotals miljoner kronor till behövande, har andra spelare knappt mat på bordet.

Nu ber lågrankade tennisproffs om hjälp under coronakrisen.

"Det är inte många som får vardagen att gå ihop. Och hur ska vi sen kunna komma tillbaka efter flera månader utan tävlingar", skriver Sofia Sjapatava i ett upprop till Internationella tennisförbundet (ITF).

Georgiskan, rankad 375:a, har startat ett upprop bland lågrankade spelare i vilket man ber ITF om ekonomisk hjälp under coronakrisen då de inte kan tjäna några pengar eftersom alla tävlingar ställts in.

Redan har 1 350 personer skrivit på.

"Det är märkligt att höra om professionella tennisspelare som kämpar för att få mat på bordet, men så är verkligheten", skriver Sjapatava i en blogg.

"Hälften av dem jag känner brukar jobba vid sidan av som tränare eller med att spela klubbmatcher, men eftersom hela världen är nedstängd är det omöjligt. Jag har inte den sämsta positionen på planeten – är frisk och har mat på bordet, men jag känner många som har det mycket värre."

"Svårt att överleva"

Enligt en tennisrapport från 2018 är det bara de 250-350 bäst rankade spelarna som i vanliga fall går runt genom prispengar i tävlingar. De i det lägre skiktet har inga buffertar. Och de ännu lägre rankade spelarna har det ännu tuffare nu.

"Det blir svårt för många spelare att överleva de kommande månaderna eftersom de inte tidigare tjänat så mycket", skriver den 447-rankade brittiskan Tara Moore på Twitter.

Även för en som Rebecca Peterson, som är rankad 44:a i världen, innebär coronakrisen en svår verklighet.

– Ekonomiskt är det tufft, man skulle kunna säga att jag är halvt arbetslös. Vi spelar inte och därmed finns det ingen inkomst. Nu finns det bara utgifter, säger hon i en intervju med SVT.

Både damtouren WTA och herrtouren ATP har ställt in allt spel fram till och med 13 juli. Wimbledon har ställts in. Det innebär att grässäsongen, veckorna inför Wimbledon, också stoppas. Därmed blir det inga tennisturneringar förrän tidigast i mitten av juli.

Inga bekymmer

Tennisens största stjärnor behöver inte bekymra sig över att inte få någon inkomst under några månader. Världsettan Novak Djokovic, som i rena prispengar spelat in motsvarande 1,4 miljarder kronor, har i stället skänkt motsvarande 11 miljoner kronor till sjukvårdsutrustning i hemlandet Serbien. Världstvåan Rafael Nadal har hjälpt till att samla in motsvarande 121 miljoner kronor för att bekämpa coronapandemin och världsfyran Roger Federer skänkte motsvarande 10 miljoner kronor för att hjälpa utsatta familjer i hemlandet Schweiz.