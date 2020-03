Dubbla budskap om virusläget

Foto: Claudio Bresciani/TT

Coronastorm eller stabilt läge? Ännu finns inget entydigt svar.

"Stormen är över oss", sade Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, Björn Eriksson, på en hastigt sammankallad presskonferens i går med anledning av att 18 personer dött i Stockholm det senaste dygnet på grund av coronaviruset.

Bara fyra timmar dessförinnan hade statsepidemiologen Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten konstaterat att läget är "stabilt".

TT: Varför dessa dubbla budskap?

– Jag har inga kommentarer på det. Vi måste först få kontakt med Stockholm för att få bättre koll, säger Anders Tegnell.

TT: Är stormen över oss eller inte?

– Vi måste ta reda på vad de (Stockholm) ser som inte vi ser. Så att vi inte vacklar fram och tillbaka. Det skulle bli jättekonstigt.

Vid dagens presskonferens klockan 14 ska Folkhälsomyndigheten berätta mer om läget, lovar Tegnell.

Hittills har över 2 500 personer bekräftats smittade med coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Siffror från Svenska intensivvårdsregistret (SVR) visar att 176 patienter smittade av det nya coronaviruset intensivvårdas eller har intensivvårdats i Sverige. Flest patienter på en och samma dag tillkom i måndags då det var 40 nya inskrivningar. Detta höga antal kan dock till viss del förklaras av en viss eftersläpning av antalet registreringar som skett under helgen. Under onsdagen skrevs 18 patienter in på intensivvården.