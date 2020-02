Svensktoppen: Miss Li kvar i täten

Miss Li toppar Svensktoppen ännu en vecka med "Lev nu dö sen". I övrigt åker några av listans deltagare berg- och dalbana. Förra veckans tvåa Molly Sandén faller till plats åtta. Måns Zelmerlöw återvänder med "One" och klättrar hela vägen till en tredjeplats. Ny på listan är Agnes, vars låt "Nothing can compare" går in som sjua.