Svensk films stora stjärna har gått ur tiden

En av svensk films mest namnkunniga och mångsidiga skådespelare har gått ur tiden.

Max von Sydow skämdes inte över att gå från högt till lågt, från Bergmanroller till actionskurkar. Han slarvade aldrig med hantverket.

"Vem är du?" Frågan ställdes 1957 när Max von Sydow satte sig ner i den odödliga scen från Ingmar Bergmans "Det sjunde inseglet" där korsriddaren Antonius Block utmanar döden på schack. "Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot", säger den då 28-årige Max von Sydow, och han kom att spela väl. Han avled vid 90 års ålder den 8 mars och hade då fler än 150 roller från film, tv och teater på sin meritlista.

Max von Sydow ägde förmågan att i rollen som science fictionhjälten Blixt Gordons nemesis, Kejsare Ming, ge orden "patetiska jordbor" trovärdighet och gav Bergmans tunga repliker luft under vingarna. Han lyckades som få andra kombinera en karriär som actionskurk och science fiction-tungviktare med karaktärsroller i skandinaviska kvalitetsfilmer.

Från Dramaten till Hollywood

Max von Sydows skådespelarbana började 1948 på Dramatens elevskola och hans arbete med Ingmar Bergman inleddes på Malmö stadsteater under 1950-talet. von Sydow spelade sedan i en lång rad av Ingmar Bergmans filmer. Med huvudrollen i den kanoniserade "Det sjunde inseglet" fick han sitt genombrott utomlands och tack vare det rollen som Jesus i Hollywoodfilmen "Mannen från Nasaret".

"Om jag tittar på mina gamla filmer, till exempel 'Det sjunde inseglet', så inser jag att jag spelar mycket teatraliskt; jag har alltid störts av mitt deklamerande sätt att tala i en sådan film. Men så svepte tv plötsligt fram över Sverige och snart var vi vana vid realism. Bergmans dåtida dialog var mycket stiliserad, så det skulle ha varit svårt för mig att säga de replikerna realistiskt", sade Max von Sydow själv till Aftonbladet om sitt arbete med Bergman.

Kultstämplade genrefilmer

Under 1970- och 80-talen bytte Max von Sydow svärtan mot leriga stövlar och fantastik. Han kom att spela i flera kultstämplade genrefilmer som "Exorcisten", "Conan barbaren" och rymdeposet "Dune". Hans namn pryder också omslaget till en ansenlig mängd actionfilmer som i Sverige gick direkt till dvd. Max von Sydow skämdes aldrig och han slarvade aldrig med hantverket. Med rak rygg gick han ur produktioner som skulle ha sänkt karriären för vilken annan skådespelare som helst.

Bland de många hyllade insatser Max von Sydow gjorde i svenska långfilmer märks roller som Karl-Oskar i Jan Troells "Utvandrarna" och Lassefar i Bille Augusts "Pelle Erövraren". Den senare kom 1987 och gav honom en lång rad priser, inklusive en Guldbagge och en Oscarsnominering. Han fick även en Guldbagge för huvudrollen i Jan Troells "Hamsun" från 1996 och 2011 nominerade han till en Oscar för sin insats i filmen "Extremt högt och otroligt nära". Han rönte också stor uppmärksamhet när han fick rollen som Lor San Tekka i "Star wars: The force awakens" 2015. Dessutom skrev han in sig i alla "Game of thrones"-fans hjärtan när han dök upp i serien i rollen som Three-Eyed Raven under 2016.

Drog sig undan alla

Han var mellan åren 1951 och 1979 gift med Christina Olin och gifte sig för andra gången 1997, då med fransyskan Catherine Brelet. 2002 blev Max von Sydow fransk medborgare. von Sydow var känd som öppen och tillmötesgående i offentligheten, men mot slutet av 90-talet blev han allt mer tillbakadragen och gjorde mycket få intervjuer med svenska tidningar. Under 2000-talet var den franska exilen total. Han skapade rubriker genom att inte dyka upp på Ingmar Bergmans begravning, och vänner som Liv Ullmann vittnade om att de inte längre visste hur de skulle få kontakt med honom.