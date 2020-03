Foto: Claudio Bresciani/TT

Duon Jung, som består av bröderna Tom och Henrik Ljungqvist, åker på turné i vår.

Premiären äger rum på Gröna Lund i Stockholm den 14 maj och sedan följer en handfull konserter i Sverige, Norge och Danmark.

I bagaget har de debutalbumet "Dreamers" från i höstas och hitlåtar som "Wasteland", "Let him go" och "Follow your heart". Turnén blir deras andra tillsammans.

Turnéplan: 14/5 Stockholm, 19/5 Oslo, 22/5 Göteborg, 23/5 Köpenhamn.