Så snabb blir nästa Xbox

Foto: Microsoft/TT

Teknikintresserade har fått nya specifikationer om nästa generation av Microsofts tv-spelskonsol Xbox att sätta tänderna i. Framför allt lovar teknikjätten att laddningstider i princip ska vara ett minne blott.

Den nya Xboxen, som kommer att kallas Series X, kommer att ha rejält med kraft under huven, jämfört med sina föregångare. Den specialanpassade processorn från AMD ska kunna ge 12 teraflop i grafikprocessorkraft, dubbelt så mycket som Xbox One X och åtta gånger så mycket som Xbox One, skriver Xbox-chefen Phil Spencer i ett blogginlägg.

Den kanske största förändringen jämfört med dagens generation – förutom grafiken – är SSD-lagringen som både Microsoft och Sony kommer att ha i sina kommande konsoler. Den gör att laddningstider förkortas och i blogginlägget avslöjar Spencer att Xbox Series X ska ha en funktion som gör att flera spel samtidigt kan vara pausade, och återupptas nästan direkt från viloläget.

Microsoft uppger vidare att man sett över stegen mellan handkontroll, konsol och skärm för att snabba upp överföringarna däremellan, och därmed undvika latens (fördröjning).

Bolaget lovar också att alla nya egenutvecklade spel från de 15 spelkontoren kommer att finnas tillgängliga direkt via prenumerationstjänsten Game Pass. Microsoft har också infört en funktion som gör att spelare som köpt ett spel till dagens Xbox One – som sedan släpps i en förbättrad version till Series X – även kan få Series X-spelet utan kostnad. Men det krävs att utvecklarna implementerar funktionen för att den ska gälla.

Xbox Series X släpps innan jul.