Rysk ilska höjer temperaturen på Svalbard

Fakta

Arktis är polarområdet runt Nordpolen. Det finns olika sätt att bestämma vad som tillhör Arktis, bland annat genom temperatur eller trädgräns. Men ofta räknas den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Alaska, Kanada och Ryssland samt Norra ishavet som Arktis.

Den globala uppvärmningen går dubbelt så snabbt i Arktis som i resten av världen. Och i klimatförändringarnas spår börjar isarna att smälta och permafrosten tina. Men alla ser inte temperaturhöjningen som ett hot utan snarare som en möjlighet.

Länder som USA, Ryssland och Kina har i allt större utsträckning vänt sina blickar mot Nordpolen. Det är geopolitiska intressen, nya transportleder och exploatering av naturresurser som lockar.

Under isen gömmer sig stora mängder fossila bränslen – kanske så mycket som en tiondel av världens oupptäckta oljeresurser, främst på rysk mark. Förutom det innebär ett varmare Arktis att en ny, viktig vattenväg blir möjlig mellan Asien och Europa. Vägen kallas den norra transportrutten. Numera är den farbar under flera månader per år, en stor skillnad jämfört med för tio år sedan.