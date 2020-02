Rapparen Pop Smoke mördad

På onsdagen tog sig maskerade män in i rapparen Pop Smokes bostad i Los Angeles och sköt 20-åringen till döds, skriver Rolling Stone.

Pop Smoke, vars riktiga namn var Bashar Jackson, blev en framgångssaga över en natt i fjol sedan han släppte låten "Welcome to the party", som har nära 80 miljoner strömningar sedan dess.

Nyligen släppte han en så kallad mixtape med titeln "Meet the Woo 2".

"Vila i frid, Pop", skriver artistkollegan Nicki Minaj, som släppt en remix på "Welcome to the party", på Twitter.