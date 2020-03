Olofsson sköt Färjestad till andraplatsen

Foto: Tommy Pedersen/TT

Färjestad tog ett skutt från fjärde till andra plats och får en lättare väg fram i SM-slutspelet tack vare en målfest av Jesper Olofsson.

Måljublet från läktarna uteblev för Jesper Olofsson eftersom Växjö–Färjestad, liksom alla andra matcher i den sista omgången av SHL:s grundserie avgjordes utan publik på grund av oron för coronaviruset.

Men målen var knappast oviktiga.

Resultaten gick nämligen rätt väg för Karlstadlaget. Färjestads seger mot 7–4 borta, samtidigt som Skellefteå förlorade med 0–3 borta mot seriesegraren Luleå och Leksand slog HV71 med 5–2 innebär att det blir en andraplats i tabellen.

Får Game 7

Därmed får Färjestad den sjunde och avgörande matchen i såväl kvarts- och semifinalspelet om laget går så långt.

Men det var nära att Rögle kommit i kapp. Laget från nordvästra Skåne slog Malmö med 5–2 och slutade därmed trea i grundserien, bara ett plusmål bakom Färjestad.

Jesper Olofsson blev därmed en stor matchhjälte för Färjestad och verkade själv lite förvånad över hur bra det går.

Först noterades han "bara" för fyra mål, men sedan SHL tittat lite extra på Färjestads andra mål togs det ifrån Eric Forsberg, som först ansågs ha styrt in pucken, och gavs till Olofsson.

Det är första gången sedan säsongen 2011/12 en spelare gör fem mål i en och samma match. Då var det Richard Gynge för AIK.

– Det har studsat lite till och från under säsongen. Hockey är lite konstigt. När det väl går bra så kan det studsa på som det gör i dag, sade han till C More i den första periodpausen.

Frölunda sjua

Det mesta var annars avgjort inför den sista omgången. Leksand och Oskarshamn går till direktkval, Linköping och Brynäs har spelat klart.

En av få saker kvar att reda ut var vilket lag som skulle bli sjua och åtta. Nu tog Frölunda sjundeplatsen efter 3–2 seger hemma mot Djurgården. Mats Rosseli Olsen avgjorde i förlängning. Därmed räckte det inte att Örebro slog Brynäs med 6–1 borta. Närkingarna blir åtta på sämre målskillnad.

Nu dröjer det innan det blir ishockey igen på högsta nivå i Sverige. SHL-slutspelet är uppskjutet till den 24 mars. I åttondelsfinalerna då möts Frölunda och Växjö, samt Örebro och Malmö.