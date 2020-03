Foto: Hasan Jamali/AP/TT

Oljepriset sjönk runt 6 procent efter det att USA:s president Donald Trump utlyst ett 30-dagars reseförbud från Europa till USA.

Priset på ett amerikanskt fat WTI-olja sjönk 6,2 procent till 31 dollar per fat medan priset på brent-olja minskade 5,8 procent till under 34 dollar per fat.

Råvarumarknaderna har varit turbulenta sedan veckans början, då de drabbades av jätteras orsakat av att Saudiarabien kraftigt sänkte sina oljepriser.