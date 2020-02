Mer lyxig facklitteratur på årets rea

Foto: Pontus Lundahl/TT

Nu unnar vi oss påkostade fackböcker, gamla guldkorn och fyller på barnens bokhylla. I tider då allt fler lyssnar på litteratur är bokrean den fysiska bokens tid att stå i centrum. Här är årets pärlor.

Det är under julhandeln som allra flest köper böcker. Förra året såldes det litteratur för 246 miljoner kronor i december, enligt statistik från Svenska bokhandlarföreningen. Under bokrean-månaden i februari shoppade vi för 108 miljoner, vilket var den näst mest inkomstbringande månaden. Bokrean drar in pengar.

Men det finns andra poänger än de rent ekonomiska med rean, framhåller Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen. Då står tillgängligheten och läsglädjen i fokus.

– I julhandeln är det julklappar man köper, bokrean är julafton då man handlar till sig själv, gör egna fynd och passar på att få ett lager av läsning, med både böcker som är aktuella och klassiker man vill ha i sitt hemmabibliotek, säger hon.

Läsning och lyssning via Storytel, Bookbeat och övriga digitala abonnemangskanaler med ljudböcker och e-böcker ökade starkt under 2019, enligt en ny rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen. Trots detta fortsätter rean att ha stor betydelse – för både branschen och läsarna.

– Det är fascinerande att vara utanför en butik klockan 7 på morgonen när folk kommer med sin "Dramatenvagn" och har laddat med kaffe, och vissa nästan behöver hjälp till bilen med alla sina fynd. Många har abonnemang på litterära strömningstjänster men det är också många som inte har råd att köpa böcker för månadspriset 169 kronor gånger tolv, på ett år, säger Maria Hamrefors.

Hon ser att även de som är läsovana hittar in i butiker och fyndar under rean, och pekar på att läsning också är en fråga om tillgänglighet.

Även Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att konsumtionsmönstren förändras något under rean. Folk tar sig till butikerna för att botanisera, vilket gör att inte bara nyheterna går åt.

– Det kan ju också gå en del klassiker och sådant som finns på backlisten, man kanske köper lite annorlunda böcker än man brukar där, säger han.

Påverkar genrerna

Numera har bokhandeln en stor mängd titlar på rean. Där finns nyheter som Augustprisvinnande, "Ålevangeliet" av Patrik Svensson, hajpade "Gileads döttrar" av Margaret Atwood och "Löparna" av Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Men både Adlibris och Akademibokhandeln pekar på bredden i utbudet. Adlibris har hittills sålt förbokade böcker uppdelade på 4000 titlar.

– Strömningstjänsterna påverkar inte efterfrågan, den är stabil och har till och med ökat jämfört med föregående år, säger Sakari Luovio, försäljningschef på Adlibris.

Däremot påverkas fördelningen mellan genrer. Fackböckerna har en kraftig tillväxt under rean, liksom barn- och ungdomsböcker. Men redan förra året minskade förhandsbeställningarna på deckare, ett format som folk gärna lyssnar på.

– Skönlitteraturen har haft ett tuffare år 2019, säger Sakari Luovio.

Satsar på barnböcker

Akademibokhandeln och Bokia satsar även i år extra på barn- och ungdomsböcker, berättar kategorichef Anna Austin, medan de drar ned på spänningslitteraturen. De har också mer kvalificerad och fyrfärgsillustrerad facklitteratur på rean.

– En tung omfattande kokbok på ordinarie pris kostar ganska mycket men på rean är det många som unnar sig att köpa sådana böcker, säger Anna Austin, som säger att förhandsbokningarna ser bra ut.

– Det är en tydlig indikation på att det finns ett fortsatt sug efter bokrean.