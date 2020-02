Mendez: Jag tror på oss – men det räcker inte

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Blir det logdans eller lantinosväng i finalen?

Den jämnaste duellen i Andra chansen ser ut att bli mellan Mendez featuring Alvaro Estrella och Drängarna.

Enligt spelbolagen är Anis Don Demina den stora förhandsfavoriten inför Andra chansen – dessutom är hans låt en av de hittills mest strömmade på Spotify från årets Melodifestival.

När Melodifestivalklubben frågade genrepspubliken i Eskilstuna om vem deras favorit var hamnade "Vem e som oss"-artisten på förstaplats, med 26 procent av rösterna (390 personer svarade på frågan).

"Livsfarligt att vara favorit"

Men det är trots allt hälften av de tävlande som ska vidare till final – och en annan artist som på förhand ser ut att ha god chans att ta sig vidare är Felix Sandman. Men själv är han orolig för att tittarna inte ska rösta.

– Det är livsfarligt om man är någon form av favorit, för då tror folk att man är självklar. Och så åker man. Så folk måste rösta, säger Felix Sandman.

TT: Vad skulle det betyda för dig att gå vidare?

– Just nu betyder det allt, det är det enda man vill. Men går jag inte vidare så fortsätter jag. Det är inte "the end of the world", världens undergång, det tycker jag inte att det ska vara för någon, säger Sandman.

Den duell som ser ut att bli jämnast är den mellan Mendez och Alvaro Estrella och Drängarna. Och "Piga & dräng"-bandet är säkra på sin sak – de ska vidare till final.

– Vi ska till Stockholm. Om ni vill att vi ska gå vidare, rösta på oss. Om ni tycker något annat, så får ni fortfarande rösta på oss, säger Olav Fossheim.

"En tajt duell"

Mendez är inte lika självsäker.

– Jag tror på oss, alltid. Men det räcker inte alltid. Det är en tävling, de har en grym låt. Om jag hade suttit hemma och tittat skulle jag ha haft svårt att välja mellan de här två akterna, säger han.

Malou Prytz kommer att duellera mot Paul Rey – och utifrån förhandsspekulationerna ser Paul Rey ut att ha en lite större chans att knipa en finalplats.

– Det är en tajt duell, varje röst räknas och jag hoppas att de som vill se mig i final verkligen röstar, säger Paul Rey.

Malou Prytz är inne på samma spår.

– Det är upp till det svenska folket att avgöra, det är tuff konkurrens, säger hon.