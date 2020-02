Malmö vann efter Mattssons tröjhissning

Foto: Andreas Hillergren/TT

Före matchen hissades Jesper Mattssons tröja i Malmö arena. Sedan fick den förre Malmö- och Färjestadsspelaren, numera assisterande tränare i Malmö, se sitt lag vinna över Färjestad med 3–1.

– Det var en skön lördag, säger Mattsson till C More.

Färjestad satte stort tryck på Malmö från start och gjorde 1–0, genom Victor Ejdsell, redan efter 1.48. Hemmalaget kvitterade i den 14:e minuten genom Matias Myttynen.

– Första perioden var katastrof, i andra blev det allt bättre. Vi spelade då ett rakare spel, säger Malmös Emil Sylvegård till C More.

Han passade fram till Carl Perssons ledningsmål i andra perioden. Lars Bryggman gjorde sedan 3–1 när Färjestad tagit ut målvakten.

Färjestad lämnade tre tongivande spelare hemma med magsjuka – lagkaptenen Linus Johansson, Jonathon Blum och Jesper Olofsson.

– Men det gör att vi andra får mer istid och det är bara "gött", säger Per Åslund till C More i den andra periodpausen.

Efter förlusten är Karlstadslaget kvar på andra plats, men har 13 poäng upp till SHL-ledaren Luleå.