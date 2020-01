Lundqvists Frölunda krossade Brynäs

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Först en känslosam hyllning för hans 1 000:e match i Frölundatröjan.

Sedan blev Joel Lundqvist tvåmålsskytt i storsegern, 8–4, mot Brynäs.

Det var egentligen i CHL-semifinalen mot Luleå i förra veckan som Joel Lundqvist spelade sin tusende match för Frölunda. Men firandet och hyllningarna fick vänta till torsdagskvällens match mot Brynäs i Scandinavium.

– Som det känns här och nu, kan jag gå för tusen till, sade 37-åringen i ett känslosamt tal.

Hans 1 003:e match i Frölundatröjan kryddades dessutom med ytterligare två mål, hans 575:e och 576:e poäng enligt klubbens statistik. Det första målet kom i ett numerärt överläge i slutet av den första perioden och innebar 2–2 så långt i matchen, det andra fastställde slutresultatet 8–4 i slutminuterna.

Lyckat tränarbyte

Brynäs var på besök i Göteborg redan i premiären i september och passade då på att slå mästarlaget med hela 5–2. Gävlelaget vann också det första hemmamötet.

Men i övrigt har säsongen hittills varit rätt motig och efter fyra raka förluster över jul och nyår fick tränaren Magnus Sundquist sparken. I stället har Ove Molin och Mikael Holmqvist fått chansen som huvudtränare, vilket hade gett fyra raka segrar inför matchen mot Frölunda.

Det blev dock inte en femte.

Johan Sundströms tidiga ledningsmål höll visserligen bara i en och en halv minut. Sedan kvitterade Greg Scott och bara några minuter senare hade Linus Ölund och Brynäs dessutom vänt underläge till ledning.

Tre snabba

Men mycket roligare än så blev det inte för gästerna.

På mindre än fyra minuter i slutet av perioden gick i stället Frölunda fram till 4–2 genom först Joel Lundqvist, sedan Nicklas Lasu och till slut Jacob Moverare.

– Vi vill självklart vinna alla matcher, men just den här matchen vill vi vinna för Joels skull också, sade Lasu till C More i pausvilan.

Brynäs fick visserligen till en snabb reducering (Ölund igen) i början av mittperioden, men innan perioden var slut hade Lucas Raymond och Samuel Fagemo ökat på Frölundas ledning ytterligare.

I slutperioden snyggade Adam Brodecki till siffrorna lite med sitt 4–6-mål – i numerärt underläge – men till sist fick Frölunda det sista ordet också. Och efter Ryan Laschs 7–4 fick lagkaptenen Joel Lundqvist själv avsluta hyllningskvällen med sitt 8–4.