Livearrangörer försöker överleva till i höst

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Omkring 3 500 konserter har fått ställas in i Sverige enligt en sammanställning från Svensk Live och Westside Music Sweden, meddelar Musikguiden i P3.

Sammanställningen bygger på ett onlineformulär på hemsidan “Musiken tystnar”, där musikarrangörer i hela Sverige skickat in hur de påverkas av coronakrisen. Formuläret har legat uppe i två veckor och uppdateras kontinuerligt. I skrivande stund har 200 arrangörer svarat på enkäten.

I en bransch där många arrangörer redan före förbudet på sammankomster med fler än 500 personer, en gräns som senare sänktes till 50 personer, levde på marginalerna beskrivs läget med inställda liveupplevelser och förlorade intäkter som "fruktansvärt".

Pustervik i Göteborg har ställt in 60 konserter under våren. Detta har skapat en inkomstförlust på ungefär tre och en halv miljoner kronor enligt vd:n Daniel Levin, som säger till Musikguiden att den huvudsakliga arbetsuppgiften just nu är att överleva fram till hösten.