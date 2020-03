Kvinnlig dominans på årets Tempofestival

Foto: Tempo dokumentärfestival

Kvinnorna dominerar i två kategorier på Tempo dokumentärfestival i Stockholm. Årets tema är "familj" och dokumentärerna kommer från hela världen.

Under första veckan i mars kommer dokumentärfilmer från världens alla hörn att ta plats på Stockholms biodukar. Brasilien, Spanien, Frankrike, Indien och Sydkorea är bara några av länderna som är representerade.

Totalt visas runt 100 svenska och internationella dokumentärer av olika slag. Det är inte bara filmer som uppmärksammas på festivalen utan också ljud och foto. Korta radiodokumentärer på max tre minuter tävlar i kategorin Short Dox Radio. Och Centrum för fotografi visar bland annat utställningen "Red is the colour of your life" om Ålands berggrund som består av röd rapakivigranit.

På årets festival att det övervägande är kvinnliga regissörer som är nominerade i kategorierna Tempo Short awards och New Doc. New Doc är ett talangpris för lovande, men ännu oetablerade svenska filmskapare där bland andra Ida Åkessons film "Vägskäl" och "Metamorfos" av Clara Olausson tävlar om 40 000 kronor.

Temat för i år är "familj" och festivalen invigs med dokumentärfilmen "Alltid Amber". Det är en uppväxtskildring av långfilmsdebutanterna Lia Hietala och Hannah Reinikainen som kretsar kring den ickebinära Amber som planerar en utredning inom transvården. "Alltid Amber" är även nominerad i Tempo Documentary award – kategorin där långfilmerna tävlar.