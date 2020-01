Krismöte efter fiskestopp i Östersjön

Foto: LEIF R JANSSON / TT

Efter beslutet om fyra månaders stopp på sillfiske i Östersjön i sommar är måttet rågat. Det anser Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn som håller krismöte för sin lokala fiskeindustri.

Den som spetsat in sig på sillamacka nere i hamnen i Simrishamn under Österlenturen i sommar lär få tänka om. Det ser nämligen inte ut att bli någon färsk sill från traktens fiskare, då allt sillfiske i Östersjön stoppas under fyra månader, enligt ett beslut av EU:s fiskeministrar.

Tufft för lokal fiskenäring

Syftet är att skydda den hotade Östersjötorsken under lekperioden. Men det är ett beslut som sågats. Enligt kritikerna äger det stoppade fisket inte rum i torskens lekområde, och dessutom ger sillfisket många arbetstillfällen under sommaren.

Projektledare Vesa Tschernij på det kommunalt drivna Marint centrum känner oro för den lokala fiskeindustrin.

– Det som är så allvarligt är att det slår mot beredningsindustrin, de får ju permittera folk.

TT: Finns risk att jobb försvinner?

– Ja. Jag vet inte hur de ska hantera situationen under de fyra månaderna. Sommaren är en högsäsong och 40 procent av omsättningen kommer från sillamackorna.

Kräver kompensation

I dag åker representanter från Simrishamns kommun och lokala fiskeföretagare – i sällskap med Karlskrona kommun – till Sölvesborg för ett krismöte.

– Vi tre kommuner som berörs måste träffas och enas om en väg framåt, säger Sölvesborgs näringslivschef Stefan Olofsson till TT och berättar att ett fiskestopp berör runt åtta lokala fiskare samt drygt 15 lokala fiskeföretagare som bereder fisk och hanterar fångst.

– Jag tycker väldigt synd om våra fiskare. De gör ett kanonjobb men det är motgångar hela tiden!

Dagens krismöte kommer troligtvis resultera i en skrivelse adresserat till både regering och Bryssel, enligt Olofsson. Och om sillfiskestoppet blir verklighet med start redan nu i maj månad så krävs någon form av ersättning, anser han.

– Ja, det är åtminstone viktigt att hitta en ekonomisk lösning så att fisket kan leva vidare.

Stoppet gäller allt fiske från skånska sydkusten upp till höjd med Öland.