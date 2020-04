Kommuner kör ut böcker och strömmar artister

Foto: Claudio Bresciani / TT

Även kommunerna måste hjälpa till att rädda kulturlivet, framhåller kulturminister Amanda Lind (MP). Men bland de kommuner som svarat på TT:s enkät har få – än så länge – skapat egna större krispaket.

Vilka livbojar kastar då kommunerna ut till sina utsatta kulturarbetare och arrangörer?

Digitala livesändningar, liksom hemkörning av biblioteksböcker – i Sorsele med spark eller cykel – framstår som de vanligaste insatserna i svaren från de drygt 190 kommuner som besvarat TT:s enkät om särskilda kultursatsningar med anledning av coronaviruset.

53 procent angav att de gör satsningar. Men även bland dem som svarade nej finns det kommuner som just utökat biblioteksservicen och som inte har för avsikt att kräva tillbaka redan utbetalat kulturstöd.

Huruvida regeringens nya och rekordstora stödpaket med 15 miljarder kronor till kommuner och regioner hjälper även kulturen återstår att se. För många kommuner som gör insatser redan nu handlar det om omfördelningar av redan beviljade kulturmedel.

Hård kritik

Det gäller exempelvis i Stockholm, där kulturborgarrådet Jonas Naddebos (C) förslag om en kommunal krisfond med 20 miljoner från redan befintliga kulturbudget väckt hård kritik. I en skarp debattartikel i Dagens Arena framhåller 1 000 kulturarbetare att de pengar som är tänkta att bära upp det fria kulturlivet nu i stället kommer att gå till förlorade biljettintäkter och hyror.

Gotland är ett annat exempel på en kommun som omfördelar pengar (900 000 kronor) i redan befintlig kulturbudget samtidigt som man avstår från att kräva tillbaka redan beviljade anslag. Där kan dock extra pengar komma senare genom politiska beslut.

Många kommuner avvaktar också besked om i vilken utsträckning de lokala aktörerna kan få del av regeringens akutpaket på 500 miljoner kronor till kulturen.

– Vi befinner oss i ett slags limbo, framhåller Tove Sandahl Fransson, chef för den kulturstrategiska enheten på Huddinge kommun.

Där har man just ställt in årets upplaga av Huddinge jazz, vanligtvis en festival med flera tusen besökare.

Littfest behåller stöd

Inte heller i Umeå, under flera år den kommun som avsatt mest kulturpengar per invånare, gör kulturförvaltningen anspråk på det redan fördelade kulturstödet. Litteraturfestivalen Littfest får behålla anslaget på 700 000 kronor trots att festivalen i sista stund ställdes in. De aktörer som bett om extra stöd för uteblivna intäkter får dock först invänta besked om fördelning av regeringens kulturstöd.

– När vi vet hur det blir får vi se om det finns anledning för kommunen att gå in med nya pengar och täcka upp där det finns brister, vi vill gärna ha ett mått på vilka som har det mest besvärligt. säger Lars Sahlin, biträdande kulturchef i Umeå.

Det blir så fall ett beslut för kommunstyrelsen.

– Ingen blir gladare än jag om vi kan göra insatser för att milda skadorna för kulturarbetarna, jag ömmar särskilt för de enskilda. Genom att vi inte ställer krav på återbetalningar utgår vi från att arrangörer gör rätt för sig gentemot kontrakterade artister.

Samtidigt finns exempel på kommuner som redan nu har beslutat om egna krispaket för kulturen. Mörbylånga på Öland har avsatt 450 000 kronor extra för att täcka förluster inom kultur- och fritidssektorn. Även Älvkarleby i norra Uppland utlovar extra föreningsstöd.

Kalmar live

Kalmar kommun har både beslutat om krispaket och en stor digital satsning. 1,5 miljoner kronor är avsatta till den nystartade dagliga tv-sändningen Kalmar live som strömmas via kalmar.se. Två kulturarbetare och en journalist leder det en timme långa programmet fram till midsommar.

– Det ska vara samhällsinformation uppblandat med uppträdanden från lokala musiker och artister, författare. Kommunen betalar dem samtidigt som vi skapar mervärde för dem som sitter hemma, säger förvaltningschefen Henrik Nilsson.

Därutöver har Kalmar avsatt 5 nya miljoner till kultur- och idrottsföreningar för att undvika konkurser. Samtliga partier i kommunfullmäktige står bakom satsningarna, berättar Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Även renoveringsstöd, hyressubventioner och nollhyror för kommunala fastigheter diskuteras.

– Det är lite lättare att hantera situationen med sådana förutsättningar, men det är fortfarande oerhört tufft, säger Henrik Nilsson.