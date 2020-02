Klena kärleksförklaringar från Bieber

Justin Bieber Album: Changes Bolag: UMG Recordings Pop/R&B

Superstjärnan Justin Bieber har blivit sugen på att göra musik igen, det kan ju låta skoj, men det är det inte. “Changes” är hans första album på fem år och han är en hel del erfarenheter och förändringar rikare, men de 17 spåren lommar på utan att göra något större intryck. Hela plattan går i samma mid-tempo r&b-lunk, och är fyllt av ganska klena kärleksförklaringar, som han levererar helt utan innerlighet. Som ”Intentions” som har raden ”Picture perfect, you don’t need no filter” och ”Shout out to your mom and dad for making you”. Inte jätteimponerande.

Här har vi en kille med en historia, han har varit nere i skiten och överlevt. Han är kär och lycklig nu, fantastiskt. Men ja, det var väl typ det som var bra med detta.