Katastrofal biohelg – sämsta på 40 år

Foto: Disney/AP

Katastrofala biosiffror rapporteras från USA efter den gångna helgen. För den som velat undvika folkmassor var ironiskt nog en biosalong det kanske säkraste stället att befinna sig på. Inte på 40 år har biljettförsäljningen varit så låg, skriver bland annat The wrap.

Förväntningarna på helgen var inte stora till att börja med i USA, med tanke på de titlar som fått premiär, men rädslan för smittospridning gjorde sitt för att sänka siffrorna. Bäst gick det för Disney/Pixar-filmen "Framåt", som tappade 73 procent jämfört med veckan innan. Tvåa på den amerikanska biolistan kom det kristna romantiska dramat "I still believe" som under sin premiärhelg drog in motsvarande ungefär 92 miljoner kronor.

Stängda biografer på viktiga marknader som Kina, Italien, Frankrike och Spanien gör att biograferna globalt tappade 85 procent jämfört med samma helg förra året.