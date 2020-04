Japansk virusexpert tvivlar på OS nästa år

Foto: Eugene Hoshiko

OS i Tokyo 2021?

Japanske virusexperten Kentaro Iwata är pessimistisk.

På grund av coronakrisen har Internationella olympiska kommittén (IOK) skjutit fram OS till nästa sommar – men även det kan vara för tidigt, enligt professor Kentaro Iwata vid Kobe-universitetet.

– Att arrangera OS kräver två saker: att coronaviruset är under kontroll i Japan och (två) att det är under kontroll överallt, eftersom man bjuder in idrottare och åskådare från hela världen.

– Japan kan kanske ha viruset under kontroll nästa sommar, något jag önskar, men jag tror inte att det kommer vara så över hela jorden. Därför är jag väldigt pessimistisk till att kunna genomföra OS nästa sommar, säger Iwata, specialist på infektionssjukdomar.

Ingen publik

Han säger att OS bara kan hållas nästa år om det görs markanta förändringar, exempelvis att spelen genomförs utan eller med begränsad publik.

Iwata skapade rubriker tidigare i år då han kritiserade Japans hantering av det coronavirus-drabbade kryssningsfartyget Diamond Princess som låg i hamnen i Yokohama.

Fartyget sattes i karantän, men över 700 personer ombord blev smittade. 13 av dem dog.

Fler experter tvivlar på att OS kan genomföras om 15 månader, då ett vaccin fortfarande kan vara åtminstone ett år bort, enligt de mest optimistiska uppskattningarna.

"Olämpligt"

– När vi pratar om att återuppta idrotten med fulla arenor, tror jag verkligen att det är något som vi måste vänta på ett vaccin för att kunna göra, säger Zach Binney, epidemiolog vid Emory-universitetet i USA, till Reuters.

– Varje person som du adderar till en folkmassa medför risk, fortsätter han.

Enligt planen ska OS invigas i Tokyo den 23 juli nästa år. Att skjuta upp mästerskapet är ett enormt företag men arrangörerna har hävdat att de jobbar mot det nya datumet trots ovissheten om när pandemin kan vara över.

"Uppdraget är att arrangera spelen nästa sommar, vi tycker inte det är lämpligt att svara på spekulativa frågor", skriver en talesperson för Tokyo-OS i ett mejl till Reuters.