Häxor och dimma hotar i "Little Hope"

Foto: Supermassive/Bandai Namco/TT

En övergiven by, en obehaglig dimma och häxeri är ingredienser i Supermassives kusliga anrättning "Little Hope".

Liksom föregångaren "Man of Medan" väntar ödesdigra val och kopplingar bakåt i historien.

Supermassive är snart tillbaka med den andra delen i sin antologi "The dark pictures". Upplägget i antologin är ett antal fristående tajta berättelser i skräckgenren, som låter en eller flera spelare ta kontroll över en grupp personer som på något sätt är strandade.

I "Little Hope" är en grupp människor med om en bussolycka i New England i nordöstra USA och fastnar i den övergivna byn "Little Hope", som en mystisk dimma tagit greppet om. Personerna har kopplingar till en familj som på 1970-talet går ett tragiskt öde till mötes i prologen, liksom till år 1692 och de häxprocesser som pågick i området. Rollfigurerna stöter oförklarligt på människor från de tidigare tidsperioderna.

– Ett av mysterierna är varför personerna från 1600-talet ser precis ut som de. Vad är kopplingen? säger Pete Samuels vid Supermassive i brittiska Guildford.

Kartor och kläder

Spelskaparna har studerat gamla kartor, där namnet "Little Hope Meadow" dök upp på en 1600-talskarta över Andover utanför Salem i Massachusetts.

– Det finns inget bättre namn i en skräckhistoria än "Little Hope", säger Pete Samuels och skrattar.

Man har också tagit hjälp av en kostymör som har gjort skisser och samlat in tyger till både de nutida och de historiska plaggen.

– Våra karaktärsskapare fick känna på materialet, och kunde få en känsla för vikt och textur och hur det känns och hur ljuset fångar dem.

Föregångare fick kritik

Det första spelet i serien, "Man of Medan", släpptes i augusti och kretsar kring en grupp ungdomar på en dykresa som hamnar på ett fartyg från andra världskriget som driver fritt i havet. Spelet fick både positiva och negativa omdömen av kritiker och spelare.

– Vi tyckte nog inte att något var orättvist, men vi tog det som en enskild persons åsikt, säger han om kritiken och tillägger att målet är att göra ett så bra spel som möjligt:

– Men det är klart att det gjorde lite ont ibland, men vi kom över det rätt snabbt och vände det till en fördel, säger han.

Kritiken ledde till ett flertal uppdateringar och till att delar av "Little Hope" – som redan var en bra bit in i utvecklingen när "Man of Medan" släpptes – fick göras om. Det handlar bland annat om så kallade QT, spelsekvenser som kräver att spelaren snabbt reagerar.

– En del tyckte att QT kom för oväntat, var för svåra och orättvisa, och att de förlorade rollfigurer i berättelsen som resultat. Men i stället för att bara göra dem enklare, vilket skulle vara en besvikelse för dem som gillar pressen och stressen med dem – så gjorde vi mer av en varning, så att man är mer beredd, säger han.

En annan förändring är de fixerade kameravinklarna, som finns kvar, men där vissa sekvenser har en mer fri kamera.

Ödestigna val

Liksom tidigare är spelarnas val av största betydelse. Genom dialogval och agerande påverkas vilken väg berättelsen tar, och i förlängningen vilka av rollfigurerna som överlever.

– Våra spel handlar främst om relationer mellan människorna. Skräcken finns där som en bakgrund för att pröva de relationerna, att utsätta dem för stress och otroliga situationer, säger Pete Samuels.

"The dark pictures anthology: Little Hope" släpps i sommar till Xbox One, Playstation 4 och pc.