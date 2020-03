Han blir Sveriges Travolta i ny musikal

Foto: Pontus Höök

"Saturday night fever" blir musikal med David Lindgren i huvudrollen. Föreställningen spelas på Chinateatern i höst.

I höst sätter Chinateatern i Stockholm upp scenversionen av den hyllade filmen "Saturday night fever" från 1977. Det är David Lindgren som tar över John Travoltas roll som den 19-årige Tony Manero, vars helger kretsar kring dansgolvet. Det är ingen slump att det är just David Lindgren som har fått rollen – han har i flera år arbetat som professionell dansare.

"Dansen har varit en stor del av mitt liv, innan popmusik och skådespeleri kom in", säger han.

Tonys mamma kommer i den svenska teaterversionen att spelas av Suzanne Reuter som själv var en återkommande diskoteksbesökare på 70-talet.

"Mina föräldrar hade hotell på Mallorca, så jag jobbade där på somrarna och hängde på disco alla kvällar efter jobbet, eller inte hängde – jag dansade", säger Suzanne Reuter i ett pressmeddelande.

Tonys pappa spelas av Samuel Fröler och Andreas Lundstedt går in i rollen som Dj Monty. Regisserar gör Anders Albien och Jennie Widegren är koreograf.

Filmens soundtrack med Bee-Gees blev en succé i sig med låtar som "Stayin' alive", "How deep is your love" och "Night fever".