"Hajen"-skådespelaren död efter covid-19

Foto: David Doubilet

"Hajen"-skådespelaren Lee Fierro har dött till följd av coronaviruset, det skriver Deadline. Hon blev 91 år. I filmen från 1975 spelade hon rollen som Alex Kintners mamma, vars son blir dödad i en hajattack. I en känd scen konfronterar hon gråtande Roy Scheider's rollfigur Brody med orden "Du visste att det var farligt, men du låter folk simma ändå" och "Du visste allt det här och nu är min son död, och det finns ingenting du kan göra år det". Lee Fierro återkom även i "Jaws: The Revenge" från 1987.

Även den amerikanske skådespelaren Forrest Compton har dött till följd av covid-19, 94 år gammal, det skriver Deadline. Han är bland annat känd från tv-serien "The edge of night", som hade premiär under 1950-talet och visades i hela 28 säsonger fram till 1984.

Flera kändisar har smittats av coronaviruset, bland andra Pink, David Bryan, Tom Hanks, Rita Wilson och Marianne Faithful.