"Grand Ole Opry"-artister döda

Två röster som hörts flitigt i den amerikanska countrylångköraren "Grand Ole Opry" har tystnat.

På söndagen meddelade Joe Diffies talesperson att den 61-årige artisten avlidit efter att ha ådragit sig covid-19, rapporterar ABC News.

Diffie skrev en rad låtar mellan 1990 och 2004 som tog sig in på Billboards countrylista, varav fem av dem toppade listan: "Home", "If the devil danced (in empty pockets)", "Third rock from the sun", "Pickup man" och "Bigger than the Beatles".

1993 förärades Diffie med medlemskap i scen- och radioprogrammet "Grand Ole Opry", som arrangerats sedan 1925 och är en hörnsten i den amerikanska countrykulturen.

På söndagen meddelades även att Diffies "Grand Ole Opry"-kollega Jan Howard gått bort vid 91 års ålder.

"Jan Howard var en naturkraft i countrymusiken, på "The Opry" och i livet", säger Dan Rogers, tungviktare inom "Grand Ole Opry", i ett pressmeddelande publicerat i bland annat Rolling Stone.