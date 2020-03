Första bortasegern på över en månad för Dif

Foto: Erik Simander/TT

Första bortasegern på över en månad – då tog Djurgården ytterligare ett steg mot SM-kvartsfinal.

För Linköping innebär 2–3 efter förlängning däremot sannolikt missat slutspel för andra året i rad.

Djurgården hade åkt på stryk fyra raka bortamatcher – varav de två senaste med hemska 3–12.

Men mot Linköping snodde stockholmarna åt sig dubbla ledningar i den andra perioden.

Bägge signerade genom prickskytte av Dick Axelsson – anfallsstjärnans fullträffar nummer nio och tio den här säsongen.

Den första fram till 1–0 satt i vänstra krysset – medan den andra var ett rappt skott intill den högra stolpen till 2–1.

Ineffektivt

Däremellan kvitterade Jarno Kärki efter att ha serverats öppen kasse av kedjepolaren Nichlas Hardt.

Även Patrik Lundh fick helt öppen bur i slutet av mittakten och skulle bara lägga in kvitteringspucken till 2–2.

Då kastade målvakten Niklas Svedberg klubban – och i stället dömdes straff till Linköping.

Men skyttekungen Broc Little lyckades inte överlista den storspelande burväktaren – som även hann med att rädda ett friläge i boxplay från just Little strax efter.

Östgötarna hade ytterligare en superchans att kvittera i sista sekunden av andra perioden. Den gången var det backen Jason Garrison som täckte Kärkis skottläge.

– Det är tight. Varje match är det i den här ligan. Vi förtjänar mer på alla chanser vi skapar, sade Jarno Kärki i C More.

– Vi har förlorat ganska mycket på bortaplan och spelar helt okej. I tidigare matcher har vi gått bort oss ganska hårt. Det gör vi inte i dag. Det är ett fall framåt, sade Djurgårdens Anton Mylläri till C More.

Fick till slut utdelning

LHC jagade en kvittering i hela sista perioden – och med 37 sekunder kvar tryckte Little in sitt 22:a mål för säsongen.

Något som räckte till en poäng – för i förlängningen ordnade Tom Wandell 3–2 till gästerna efter att ha blivit frispelad av Linus Hultström.

Därmed har Linköping nio poäng upp till playin-plats med fyra omgångar kvar att spela och kan nog glömma slutspel för andra året i rad.