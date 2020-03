Fifa: Stoppa alla landskamper

Foto: Jessica Gow/TT

Internationella fotbollförbundet Fifa rekommenderar att alla landskamper i mars och april ska stoppas på grund av oron för spridningen av coronaviruset.

"Om det innebär att planerade landskamper måste ställas in så gör vi det", säger Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand till TT.

Det svenska herrlandslaget har planerat att spela landskamper mot Ryssland på Friends arena i Solna den 28 mars och mot Cypern på bortaplan tre dagar senare.

Men nu ser de matcherna alltså inte ut att bli av.

Den 14 april var det tänkt att det svenska damlandslaget skulle möta Ungern i en EM-kvalmatch i Göteborg.

Fifa skriver i sitt uttalande att klubbarna inte är skyldiga att släppa spelarna till landslagssamlingarna, vilket annars är regel, uppger Reuters.

Därmed kan det bli svårt att få loss spelare till matcherna. På onsdag den 18 mars är det tänkt att förbundskapten Janne Andersson ska presentera truppen till matcherna mot Ryssland och Cypern, som var tänkta att vara det sista testet för spelarna innan EM-truppen tas ut den 13 maj.

Ny information

Håkan Sjöstrand kan ännu inte svara på hur det blir med landskamperna.

"Informationen (från Fifa) är helt ny", säger han i en skriftlig kommentar till TT, men konstaterar att läget är osäkert.

"Vi måste vara beredda på alla scenarion och att det som gäller i dag blir något helt annat i morgon. Det får vi förhålla oss till på ett så ansvarsfullt och konstruktivt sätt som möjligt", skriver Sjöstrand.

"Om det innebär att planerade landskamper måste ställas in så gör vi det".

Krismöte

Sedan tidigare är det klart att flera landslagsstjärnor inte är aktuella för spel eftersom de sitter fast i hårt drabbade Italien och så sent på fredagen kom nyheten att mittfältaren Albin Ekdal smittats av coronaviruset.

Rekommendationen från Fifa påverkar också diskussionerna kring om och hur sommarens fotbolls-EM ska kunna genomföras. EM, som ska spelas i tolv städer i elva länder, sparkar enligt planerna igång den 12 juni.

Innan dess ska det spelas ett kval för att ta fram de fyra sista lagen till mästerskapet, matcher som var tänkta att spelas i slutet av mars.

Uefa har bjudit in till en videokonferens med Europas alla 53 fotbollsförbund på tisdag för att diskutera frågan.

I stort sett all europeisk toppfotboll har avstannat till följd av oron för spridningen av coronaviruset. Under fredagen bestämde sig engelska Premier League och tyska Bundesliga för att ställa in helgens matcher och matcherna i den svenska cupen har också skjutits upp.