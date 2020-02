Experiment i tunnelbanan stoppade brott

Fakta

Tjugo poliser från specialstyrkan BTP, som vanligtvis bevakar Storbritanniens transportsystem, valdes ut till experimentet och lärdes upp i hur patrulleringen skulle gå till.

Uniformerade och två och två hade de i ansvar att bevaka tre till fem perronger. Varje perrong skulle besökas fyra gånger dagligen, varje onsdag till lördag mellan klockan 15 och 22 och varje rond skulle ta 15 minuter. Det fick order att se till att inte ta perrongerna i samma ordning varje dag, utan de skulle dyka upp mer slumpmässigt. De instruerades också att interagera med resenärerna på perrongen så mycket som möjligt.

När 15 minuter hade gått tog de ett tåg till en annan perrong som de hade på sin patrulleringslista.

För att undvika att effekten av polisnärvaron skulle råka spilla över på någon av kontrollstationerna började och slutade varje skift på BTP:s huvudkontor, och ingen patrullerings- och kontrollperrong befann sig på samma station.

Källa: Testing hot-spots police patrols against no-treatment controls: Temporal and spatial deterrence effects in the London Underground experiment, Criminology.