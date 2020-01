EA lutar sig mot nästa "Battlefield"

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Den amerikanska speljätten Electronic Arts (EA) missar analytikernas förväntningar i sin prognos för innevarande kvartal. Framöver hoppas bolaget stort på svenskutvecklade "Battlefield".

EA räknar med en justerad omsättning på omkring 1,15 miljarder dollar, där analytiker enligt data från Refinitiv räknat med 1,2 miljarder dollar, rapporterar Reuters.

I sin kvartalsrapport betonar företaget att man försöker att komma bort från behovet av att individuella nya titlar lyckas slå, och i stället satsar företaget på det som kallas för livetjänster, som innebär att befintliga storspel fortsätter att uppdateras, vilket förlänger livslängden på spelen och skapar kontinuerliga intäkter.

"Vi förväntar oss att livetjänster fortsätter att driva tillväxten under räkenskapsåret 2021 och att tillväxten accelererar under räkenskapsåret 2022, ledda av ett nytt Battlefield", skriver finanschefen Blake Jorgensen i ett uttalande.

Krigsspelet "Battlefield" utvecklas av svenska Dice, som ägs av EA. Företaget äger också Göteborgsstudion Ghost Games, som under hösten släppte bilspelet "Need for speed heat".

Det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, som avslutades vid nyår, blev dock något bättre än vad analytikerna trott. En stark start för "Star wars jedi: Fallen order" bidrog till omsättningsökning på 29 procent till 1,98 miljarder dollar, jämfört med 1,97 som analytikerna enligt Reuters gissat på.

Nettovinsten landade på 346 miljoner dollar för tredje kvartalet, jämfört med 262 miljoner för samma period föregående år.