Dolly Parton tröstar med sagor i coronatider

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Countrystjärnan Dolly Parton hoppas kunna hjälpa barn, som på grund av coronaviruspandemin har svårt att komma till ro, med en ny videoserie där hon läser godnattsagor, skriver Huffpost.

Serien med namnet "Goodnight with Dolly" ska ges ut i tio avsnitt, ett varje vecka från och med torsdag, på Imaginary Library's Youtubekanal. Dolly Parton ska i klippen läsa upp sagor för barn, såsom den i USA välkända "The little engine that could" och sin egen saga "Coat of many colors".

Parton själv kommenterar satsningen via bland annat sociala medier.

"Det här är något som jag velat göra en längre tid, men timingen kändes aldrig riktigt rätt. Men nu tycker jag det är tydligt att det är rätt tid att sprida berättelser och kärlek", skriver hon på förlagets blogg, som hon själv är tätt förknippad med.