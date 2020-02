Dolce och det nordiska vemodet

Dolce Album: Ur aska Bolag: NORR arts Genre: Pop

"Ur aska" är som titeln säger en ny början. Tidigare bandkonflikter är vatten under bron och Dolce står starkare än någonsin. De är mer aktuella och kända än allmänheten har koll på. Deras svidande vackra låt ”Vårvisa” dyker upp i en svensk reklamfilm för ett visst telefonbolag. De har alltså subtilt tagit sig in i våra medvetanden och är värda all uppmärksamhet. Dolce bygger sin musik utifrån en vistradition där både Fred Åkerström, Cornelis Vreeswijk och Monica Zetterlund står som ledstjärnor. Allt ramas in av en organisk bandsättning där Mattias Glavå (Anna Järvinen, Joel Alme, Dungen etc) har lagt på sin varma ljudbild som ett semiproggigt täcke. Den kompletterar Umeå-duons vassa och snyggt sävliga låtbygge alldeles utmärkt.