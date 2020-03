Dixie Chicks är tillbaka efter 14 års paus

Foto: Gus Ruelas/AP/TT

Texastrion Dixie Chicks är tillbaka med en ny singel och ett album är på gång, efter åratals exil från countryvärlden.

Nya låten "Gaslighter" är en trotsig känga till en lögnaktig kärlekspartner, framförd med karaktäristisk stämsång från Natalie Maines och systrarna Emily Strayer och Martie Maguire. Ett album med samma namn släpps den 1 maj.

Dixie Chicks var framgångsrika inom amerikansk countrymusik runt millennieskiftet. Men en kommentar från frontfiguren Maines vid en konsert i London 2003, bara dagar innan USA invaderade Irak, förändrade allt.

– Vi vill inte ha det här kriget, det här våldet, och vi skäms för att USA:s president kommer från Texas, sade hon inför publiken.

Uttalandet piskade upp starka känslor i USA, och Dixie Chicks bojkottades av lyssnare och svartlistades av många radiostationer.

Bandet fick en hit tre år senare med "Not ready to make nice", en låt som behandlade George W Bush-kontroversen, från albumet "Taking the long way".

Sedan dess har det varit tyst från Dixie Chicks. En tystnad som nu är bruten.