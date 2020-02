Då kommer The Weeknds nya skiva

Foto: Amy Harris/AP/TT

R'n'b-stjärnan The Weeknd har en ny skiva på gång. Den 20 mars släpps "After hours", uppföljare till hyllade fullängdaren "Starboy", The Weeknds tredje album som kom 2016, skriver Variety.

The Weeknd, eller Abel Tesfaye som han egentligen heter, kommer också att framträda i "Saturday night live" den 7 mars, hans tredje uppträdande i showen. Han har också byggt upp förväntningarna kring det kommande släppet de senaste veckorna genom medverkan i “The late show with Stephen Colbert” och "Jimmy Kimmel Live!”.

För ett par år sedan släppte The Weeknd "My dear melancholy", en sex låtar lång ep. Höstens singel "Blinding lights" blev också etta på brittiska topplistan.