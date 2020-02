Crone och Ferm har gått vidare i Melodifestivalen

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Hanna Ferm, Victor Crone och Frida Öhrn är bland dem som har gått vidare till andra omgången i Melodifestivalens fjärde deltävling i Malmö.

Även William Stridh och Ellen Benediktson samt Simon Peyron är bland de artister som går vidare till andra omgången i Melodifestivalen.

Det innebär att Nanne Grönvall och Jakon Karlberg inte längre är kvar i tävlingen.

Programledarna Lina Hedlund, Linnea Henriksson och David Sundin inledde kvällen med ett humorfyllt nummer inför en välfylld Malmö Arena. Trion bjöd på en förinspelad trailer till en fiktiv musikalfilm, baserad på Brandsta City Släckers "låtskatt", det vill säga låten "Kom och ta mig". I avslutningen av numret på scenen gjorde programledarna en koreografi tillsammans med flera av tävlingens dansare.

Victor Crone deltog senast i Melodifestivalen 2015, då tillsammans med Behrang Miri. Nu är han tillbaka med bidraget "Troubled waters", som han inleder liggande på golvet.

Ferm favorit

Efter genrepet på fredagskvällen var publiken säker: Hanna Ferm är värd en finalplats. Det tyckte 42 procent av de tillfrågade. Hon ligger dessutom bäst till hos spelbolagen. Även Victor Crone är tippad att gå till final

Frida Öhrns bidrag "We are one" inledde den fjärde deltävlingen och ligger bra till hos publiken än så länge. Öhrn ligger just nu trea hos spelbolagen och i Melodifestivalklubbens undersökning.

I numret har Frida Öhrn en röd-rosa-orange byxdräkt med tillhörande mantel, något som nästan ger henne superkrafter, säger hon.

– Jag har en superhjältedräkt på mig, så känns det. Man blir ganska mäktig i den och det är så fint att stå på scenen och att få sjunga den här texten som betyder mycket för mig. Det är min kärleks-anthem till publiken och till mig själv.