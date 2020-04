Corona tvingar esporten tillbaka till nätet

Foto: Alan Berner/Seattle Times/AP

Esporten har liksom övriga samhället drabbats av inställda evenemang och reserestriktioner, till följd av spridningen av det nya coronaviruset.

Men från arrangörerna av den kanske största tävlingen av alla – som ordnas i Stockholm i år – är det tyst.

Esportföretaget Alliances högkvarter i Göteborg är tomt. Här brukar annars lagen som tävlar i "Apex legends" och "Dota 2" träna, liksom proffsen i "Super smash bros melee" och "Fortnite".

– För en och en halv vecka sedan skickade vi hem alla. När vi såg hur allt eskalerade så satte vi allt på "hold", och alla har kört hemifrån sedan dess. Det har varit lite lugnare, men nu börjar vi komma i gång igen, säger vd Jonathan "Loda" Berg.

Coronapandemin började drabba esportvärlden när kinesiska lag fick problem med visum till tävlingar runt om i världen. Sedan eskalerade allt och tävlingar började ställas in.

Stora evenemang

Esporten är nära sammankopplad med internets framväxt, vilket gjorde det möjligt att spela mot varandra utan att behöva flytta datorer och konsoler, eller spela på internetcaféer.

Men esportens större mästerskap och tävlingar är överlag stora liveevenemang med tiotusentals på plats i publiken.

– Alla lagen flygs in och det är en show runt det. Det blir mycket mer känsla, och framför allt är det här med ping, att det inte är någon delay (fördröjning). När alla är på samma plats är det ingen fördel för någon, det är samma premisser, säger Berg.

Flyttat online

Flera av turneringarna under senvintern och våren har ställts in, däribland major- och minortävlingar i Dota Pro Circuit. I formatet samlas poäng för att ta sig in i The International, som i år arrangerar i Globen i Stockholm i augusti.

Andra turneringar har flyttat online i stället.

– Vi har sett väldigt snabbt att det har flyttat över till onlineturneringar och man har arbetat ganska tätt i organisationerna, för att se till att vi får nästan lika bra kvalitet på matcherna, säger Berg.

Och det är inte omöjligt att en större publik än vanligt väljer att följa tävlingarna via nätet, när pandemin tvingar människor till självisolering.

– Det är helt galet vad som händer i världen, vi är glada att vi kan fortsätta på vad vi tror och brinner för, säger Jonathan "Loda" Berg.

Osäkert för The International

Frågan är om penningstinna The International, som ses som VM i "Dota 2", kan hållas som planerat den 18–23 augusti. I prispotten förra året fanns motsvarande mer än 330 miljoner kronor.

Från arrangören Valves håll är det tyst, förutom ett Twitterinlägg där man skriver att bolaget fortsatt följer utvecklingen.

Stoppet i Dota Pro Circuit påverkar inte Alliance chanser att ta sig till The International, då laget är direktkvalificerat till tävlingen. Berg tror att det är på håret om tävlingen blir av.

– Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att det finns en chans att det kommer att köra på som det är tänkt, men det finns säkerligen en risk att det görs till ett mer exklusivt evenemang, att man inte släpper in publik, säger han.