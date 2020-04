C: Regeringen bör samarbeta med Moderaterna

Foto: Claudio Bresciani / TT

Centerpartiet vill att Moderaterna hjälper regeringen och samarbetspartierna att arbeta fram kommande krispaket, skriver partiföreträdare på Dagens Nyheters debattsida.

"Sannolikheten för att ett nytt omfattande ekonomiskt krispaket behöver sättas in är stor och vi ser att det då vore av stort värde om framför allt Moderaterna bjuds in till gemensamma överläggningar med S, C, L och MP", skriver partiledaren Annie Lööf (C) och vice partiledare Anders W Jonsson (C).

En bred politisk samling är nödvändig för att hitta lösningar i en tuff ekonomisk tid, anser Centen.

"Under de senaste veckorna har vi framför allt noterat hur Moderaterna agerat på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. De har presenterat genomarbetade analyser på de problem vi nu står inför och kommit med ett antal goda förslag på statliga åtgärder för att möta dessa", skriver Lööf och Jonsson.