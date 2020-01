Brynäs bröt förlusttrend borta mot Örebro

Foto: Pernilla Wahlman / TT

Brynäs hade radat upp tre förluster.

När John Persson debuterade borta mot Örebro vände Gävlelaget den negativa trenden, efter en 6-3-seger.

Brynäs hade en uppåtgående formkurva inledningsvis med fyra segrar i följd när Magnus Sundquist sparkats som tränare. Sen kom tre raka förluster – bland annat 0–5-mot Malmö i tisdags. Men i Örebro vände alltså Gävlelaget den tunga sviten – när John Persson från finska SaiPa klev in direkt i toppkedjan med Emil Molin och Tomi Sallinen.

– Det är bara att gå ut och köra. Jag ska hålla mig runt mål och förhoppningsvis peta in nån puck här och där, sade John Persson inför matchen.

Stor kväll för Scott

Men det blev ingen fullträff i debuten för Persson. Istället blev det Greg Scotts stora kväll – då kanadensaren både inledde och avslutade Brynäs målskytte.

Brynäs började piggast och efter drygt tre minuter skickade Greg Scott in första målet i krysset bakom Jonas Arntzen som fick chansen mellan stolparna. Men fyra minuter senare hittade också Lukas Pilö målet när han tryckte in kvitteringen på en retur. Den 20-årige backen som för ett par dagar sedan skrev på ett nytt tvåårskontrakt med Närkegänget kunde därmed fira sitt andra SHL-mål i karriären och sitt första hemma i Behrn arena. Efter en kvart vinklade sedan Ryan Stoa in 2-1 till Örebro i powerplay. Men direkt efter tekning skickade gästernas kapten Anton Rödin distinkt in 2–2 efter en rejäl felpass av Stefan Warg.

Målvaktsbyte

Efter drygt halva matchen drog Brynäs ifrån med två snabba powerplaymål. Först hittade forward Adam Brodecki rätt från nästan ingen vinkel alls. Bara några sekunder senare satte också Emil Molin 4–2 - och då fick målvakten Jonas Arntzen nog och bytte med Dominik Furch.

Och precis innan periodens slut styrde Greg Scott in sitt andra mål för kvällen och tillika sitt 13:e för säsongen.

När sex minuter återstod av matchen reducerade backen Kristian Näkyvä. Men när hemmalaget satsade på en extra utespelare på slutet satte Emil Molin 6–3 i tom bur.