Bono inspireras av balkongsångare i ny låt

Foto: Aaron Favila/AP/TT

Bono har skrivit sin första låt sedan 2017. Inspiration hämtade han från italienarna och deras sätt att hantera karantänen under coronakrisen, skriver The Guardian.

I ett videoklipp på Instagram som U2:s frontman lade ut på St Patrick's day, Irlands nationaldag den 17 mars, framför han låten "Let your love be known" vid ett piano. Han sjunger om att vandra på Dublins öde gator och en rad lyder: "Vi kan inte röra vid varandra, men vi kan sjunga".

Han förklarar att italienarna, som under karantänen sjunger till varandra från sina balkonger, inspirerade till låten och att den är en hyllning till de många irländare som i år inte får fira sin nationaldag.

"För alla som under St Patrick's day befinner sig ett kärvt läge men ännu sjunger. För läkarna, sjuksköterskorna och vårdarbetarna i frontlinjen, det är till er vi sjunger", skriver han.