Bond-stjärnan: Jag är smittad

Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Skådespelaren Olga Kurylenko har testat positivt för coronaviruset. Det meddelar hon på Instagram där hon skriver att hon varit sjuk i ungefär en veckas tid, med feber och trötthet och att hon nu satt sig själv i karantän i hemmet.

"Ta hand om er och ta det här på allvar", skriver hon på Instagram.

Den 40-åriga skådespelaren är kanske främst känd för rollen som hemlig agent i Daniel Craig-frontade "Quantum of solace" (2008). På senare tid har hon synts i "Johnny English strikes again" (2018) och "The death of Stalin" (2017).