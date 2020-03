Biotoppen: Lassgård-film kvar som etta

Foto: Ola Kjelbye

"Min pappa Marianne" ligger kvar som etta på biotoppen även den här veckan. Högsta nykomling är "The invisible man", rysaren med Elisabeth Moss i huvudrollen. Ny är också Guy Ritchies senaste, "The gentlemen", på femte plats.

1. (1) Min pappa Marianne

2. (2) Sonic the Hedgehog

3. (Ny) The invisible man

4. (3) LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

5. (Ny) The gentlemen

6. (4) 1917

7. (5) Parasit

8. (7) Frost 2

9. (6) The call of the wild – Skriet från vildmarken

10. (8) Bad boys for life

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå