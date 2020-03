BBC ska sända Eurovision-program

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Efter att årets upplaga av Eurovision Song Contest ställts in tar nu brittiska BBC saken i egna händer. De kommer att sända ett Eurovision-relaterat program som döpts till "Eurovision: Come together".

Programledaren Graham Norton kommer att leda programmet, som ska bjuda på både nya och gamla Eurovision-framträdanden och intervjuer, enligt Vulture.

Programmet kommer att sändas samma dag som tävlingen skulle ha sänts, den 16 maj. Om det kommer att bli några svenska inslag i programmet är ännu okänt.