Ava DuVernay gör dokumentär om rappare

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Regissören Ava DuVernay, som bland annat är känd för miniserien "When they see us" och den Oscarsnominerade filmen "Selma", ska regissera en dokumentär om rapparen Nipsey Hussle, skriver Deadline.

Nipsey Hussle, eller Ermias Asghedom som han också hette, sköts ned framför sin klädbutik i Los Angeles 31 mars, 2019. 33-åringens död chockade den amerikanska musikvärlden, och det var fullsatt när han hedrades i Staples Center i Los Angeles, en arena med plats för 21 000 personer.

Efter ett intensivt budande om dokumentären vann Netflix, som också visar DuVernays "When they see us". Den här dokumentären är den första sedan regissörens "Det 13:e tillägget", för fyra år sedan.