Årets "Nästa nivå"-deltagare utsedda

Foto: Amanda Nilsson/TT

Talangprojektet "Nästa nivå", vars mål är att vaska fram morgondagens rap- och sångtalanger, har valt deltagare för 2020.

Årets adepter är Abdirahem Mohammed från Umeå, Daniel Andres Luna Encizo från Stockholm, Zoee-Maria Wardlaw från Kävlinge och Ami Nshimirimana från Stockholm.

De valdes ut bland 500 sökande, enligt ett pressmeddelande.

De ska nu vägledas in i musikbranschen av de etablerade artisterna Dree Low, Fricky, Guleed och Jelassi. I deltagandet ingår bland annat en resa till Sydafrika för att spela in en singel och en spelning på festivalen Lollapalooza. Arbetet går att följa på sociala medier under våren.