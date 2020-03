Anja Rubik – supermodell och sexaktivist

Foto: Arthur Mola

Foto: Vianney Le Caer

Var det någon som sa att supermodeller inte engagerar sig politiskt?

Då har de inte mött Anja Rubik. Den 36-åriga toppmodellen är aktivist både när det gäller miljöförstöring och sexualundervisning i hemlandet Polen.

Hon har varit i branschen i drygt 20 år, frontat Chloés och Guccis kampanjer och utnämnts till modeikon av models.com. Men Anja Rubik har en minst sagt jordnära inställning till det hon gör.

– Mitt jobb är att sätta på mig kläder och gå på catwalken och ibland känns det oerhört fånigt. Men det ger mig en stark röst och jag kan göra någonting med den, säger hon till TT.

Anja Rubik anländer till filmfestivalen i Berlin för att tala om sin insats som röst i den polska animerade filmen "Kill it and leave this town”, men intervjun kommer inte att handla så mycket om den, utan betydligt mer om modebranschen och om hur hon vill förändra den – och om hennes arbete som aktivist även på andra områden.

Förtretar myndigheterna

I sitt gamla hemland Polen är hon till myndigheternas stora förtret talesperson i frågor om sexualundervisning och abort.

– De tycker inte om mig, inte alls. Abort är illegalt i Polen, regeringen ville ta bort undantagen, att det inte skulle vara tillåtet efter våldtäkt eller om mammans eller barnets liv var i fara, de ville till och med att det skulle vara möjligt att förhöra kvinnor vars barn var dödfödda för att kolla så det inte var abort, säger hon och fortsätter:

– Och samma människor som är emot abort är emot sexundervisning. Det är helt absurt. Lär ut om att använda kondom och det blir färre oönskade graviditeter.

Det största problemet är felaktig information, menar Anja Rubik. Därför har hon gjort en serie informationsfilmer som ligger på Youtube och skrivit en bok som har sålts i över 100 000 exemplar i Polen.

– I mitt hemland har man inte kunnat tala om detta på många århundraden, det är tabu, samtidigt som vi hela tiden möter sex i film, på tv och i annonser.

"Enda vägen framåt"

Inom modeindustrin jobbar hon för ett ökat miljömedvetande.

– Modeindustrin handlar mycket om skönhet, men det måste också finnas mångfald, ansvarstagande, samvete. Det är den enda vägen framåt. Jag har jobbat som modell i 23 år. Större delen av mitt liv har tillbringats i modeindustrin. Den har skapat mig.

Det finns bra saker i industrin likväl som dåliga, konstaterar hon. Under sin tid som modell har hon träffat en mängd kreativa människor, i varje modehus finns det till exempel personer som inspireras av film och konst.

– De tar intryck och skapar mode av detta. Det är fel att tro att det bara finns ytliga människor i branschen.

– När jag är på insidan kan jag tala med alla designers och försöka påverka dem. Jag kan pusha dem, vi diskuterar, jag kan förändra saker. Och jag kan propagera för att folk borde bära mera vintage, inte köpa nytt.