Alla Bondfilmer till Viaplay

Foto: Michael Sohn/AP/TT

Den 1 mars kommer alla filmer om den hemlige agenten James Bond att läggas till i strömningstjänsten Viaplays katalog.

Från "Agent 007 med rätt att döda" (1962) till "Spectre" (2015) – inklusive den "inofficiella" Bondfilmen "Never say never again" (1983), som var Sean Connerys återkomst och farväl till rollen som gjorde honom till en internationell filmstjärna.

Viaplay meddelar också att den kommande Bondfilmen "No time to die", med Daniel Craig i rollen som agent 007 för sista gången och med svensk biopremiär den 3 april, landar på tjänsten i augusti.