Vildsvin mystiskt döda

Två självdöda och ett döende vildsvin har hittats på ett litet område i Fagersta kommun. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) snabbt få in prover på djuren, skriver Jaktjournalen .

– Vi får in mindre än 100 självdöda vildsvin per år, men då handlar det om vildsvin från olika platser. När det blir en sådan här koncentration är det viktigt att vi snabbt får in köttprover som vi kan analysera, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA till tidningen.