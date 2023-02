Därifrån beger jag och min fru Anna oss till stadsmusikanternas stad Bremen för en övernattning och sedan vidare till Amsterdam där vi sensommarparkerar i fyra dygn bland kanalerna och broarna. Med cykel ringar vi in allt ifrån flanörvänliga området Jordaan och Anne Franks hus via Vondelpark och Rijksmuseum, där verk av nederländska konstnärer som Rembrandt och Vincent van Gogh kan ses, till Nieuwendammerdijks mysiga bebyggelse på andra sidan vattnet sett från långsmala Amsterdam Centraal.

Det är naturligtvis möjligt att utan Interrail boka varje tågsträcka separat hos olika länders tågbolag, precis som hos exempelvis SJ eller MTRX i Sverige. Men det blir snabbt onödigt dyrt om du ska resa långt och genom flera olika länder. Tidigt under 2020 åkte jag exempelvis tåg från Göteborg till Barcelona och bokade som om jag skulle till Umeå. Enkel resa gick det på cirka 3 000 kronor, vilket kan jämföras med att vi med Interrail-pass sommaren 2021 betalade knappt 7 000 kronor var för obegränsat resande under två månaders tid.

Under den här nästan två månader långa resan (augusti till oktober i fjol) är min känsla att tågresandet fungerar bäst just i Italien av alla de 14 länder vi besöker. Trenitalias snabbtåg, där det krävs platsbokning (som kan göras med utgångspunkt i appen Rail planner), håller tiderna väldigt bra. Kom bara ihåg att dörrarna stängs någon eller några minuter innan avgång, så det är bokstavligen viktigt att inte vara ute i sista minuten.

Så sena blir vi dock aldrig till våra bokade platser, i Italien. Däremot i Barcelona, på väg från Valencia. Men det är en annan historia som vi inte vet något om när vi rullar in på stora Roma Termini.

Många människor är det även på Petersplatsen där vi får en skymt av påve Franciskus när han talar en förmiddag. Lika fascinerande som synen av människorna som springer framåt när de släpps in på den stora öppna ytan är söndagstystnaden i området Prati där vi senare strövar.

Så lämnar vi huvudstaden bakom oss och åker mot Neapel i 299 km/h (tillbaka i Schweiz ska vi senare nå 317 km/h). Framme i området Centro Storico hänger tvätten över gatorna. Högt upp. Nedanför trängs vesporna med oss och andra fotgängare medan vi letar oss fram till boendet som vi hittat via Airbnb.

Vi bekantar oss med napolitanska pizzor, stor välsmakande burrata och påträngande trafik (där det bara är att visa vad en vill om en ska komma någonstans) samt badar med vulkanen Vesuvius som fond. När vi lämnar staden bakom oss åker vi, inspirerade av författarpseudonymen Elena Ferrantes böcker, båt till ön Ischia och badar några timmar innan vi via ett kortare stopp utanför Capri upptäcker vackra Amalfikusten för ett tag. Här skiftar husen i ljusa färger och trappstegen är många.

Med ett bröllop i flamencoförknippade Jerez de la Frontera som given hållpunkt går resan till södra Spanien via bland annat Turin, Lyon, Barcelona och Madrid. SVT Nyheter har tagit fram en jämförelse över hur mycket koldioxid som släpps ut under en tur- och returresa för två vuxna och tre barn mellan Malmö och Barcelona. 650 kilo för tåg kan jämföras med 1 270 för bil och 4 560 kilo för flyg.