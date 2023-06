"Unabombaren" Kaczynski är död

Medier publicerade manifest

Att den tidigare matematikern och universitetsläraren till slut kunde gripas 1996 beror på att The Washington Post och The New York Times gick med på att publicera ett manifest som fördömde teknik och modern utveckling. Hans bror läste texten och kände igen inte bara tankegångar utan formuleringar och felstavningar från Theodore Kaszynskis långa brev till honom.