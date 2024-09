"Med förbehåll för fackliga förhandlingar avser Telia att minska sin personalstyrka med 3 000 positioner under 2024, vilket påverkar alla enheter inom Telia", skriver Telia.

Så sent som 2021 varslade Telia 1 000 medarbetare.

I takt med att Telia krympt som bolag har neddragningarna kommit. Som störst under 2000-talet, räknat i antal anställda, var Telia 2008 med 32 000 anställda. Då inrymde koncernen bland annat de asiatiska verksamheterna som avvecklades under skandalartade former när misstänkta mutbrott uppdagades.