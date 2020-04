Svenska strategin bättre för elever med stöd

Fakta

"European Agency for Special Needs and Inclusive Education" är ett nätverk med 31 europeiska länder, inom och utanför EU, som utbyter kunskap om specialpedagogik. Länderna representeras av skolmyndigheter och utbildningsdepartement.

För Sveriges räkning deltar Specialpedagogiska skolmyndigheten, en myndighet som hjälper svenska skolor med frågor som rör elever med särskilda behov.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten